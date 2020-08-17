Валерий Радаев раскритиковал ремонт дорог в Энгельсском районе

Валерий Радаев провел совещание по ремонту дорог Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валери й Радаев остался недоволен ходом ремонт дорог в Энгельсском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он провел совещание по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Валерий Радаев отметил, что в Энгельсском районе объемы работ остаются низкими. По его словам, там имелся риск не выполнить нацпроект.

- Если бы мы своевременно не вмешались в ситуацию, программа ремонта дорог в Энгельсе была бы сорвана, — отметил Валерий Радаев.

И.о. министра дорожного хозяйства Алексей Зайцев рассказал, что подрядчик, который изначально выиграл контракт на ремонт всех 29 участков, сорвал сроки начала работ. Договоренность с ним была расторгнута, привлечены еще четыре подрядных организации.

- Сделайте выводы. Бесконтрольности при реализации федеральных программ быть не должно. У нас, к сожалению, все еще невысокая доля дорог находится в нормативном состоянии. Все средства на эти цели должны быть использованы максимально эффективно, — подчеркнул губернатор.

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