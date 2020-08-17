1 сентября в школах Саратова не будет традиционных линеек

Валерий Радаев провел совещание по подготовке к учебному году Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Школьных линеек 1 сентября в Саратовской области не будет.

Об этом заявил губернатор Валерий Радаев на совещании с зампредом Ириной Седовой и и.о. министра образования Еленой Нерозя.

Такое решение глава региона объяснил сохраняющимися ограничениями и запретом на массовые мероприятия. Тем не менее он уверен, что этот день должен стать праздничным.

- Надо сделать все для того, чтобы дети, родители и учителя ощутили атмосферу праздника. Тем более, 2020 год проходит под знаком юбилея Победы, и первые уроки будут посвящены именно этому событию. Наша с вами задача — обеспечив исчерпывающую безопасность, плавно включить школьников в учебный процесс, не упустив важные компоненты патриотического воспитания, — заявил Валерий Радаев.

1 сентября в регионе начнут работу 875 школ, на учебу пойдут 250 тыс. детей.

Учебный год будет проходить в режиме санитарно-эпидемиологических мер. Валерий Радаев напомнил, что это предполагает ежедневное измерение температуры на входе, регулярную дезинфекцию помещений.

- Главная цель — пресечь распространение коронавируса среди учеников, учителей, родителей. И здесь — коллективная ответственность всех участников процесса, — заявил Радаев.

Он также поручил организовать горячую линию для родителей, чтобы они могли задать все насущные вопросы.

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