Чиновники Роспотребнадзора и Минздрава рассказали, будут ли они делать прививку от коронавируса

Галина Архипова и Станислав Шувалов на брифинге в Минздраве

Представители Минздрава и Роспотребнадзора Саратовской области готовы сделать прививку от коронавируса.

Как сообщили на брифинге в Минздраве Галина Архипова, начальник отдела эпиднадзора Роспотребнадзора и Станислав Шувалов, первый замминистра здравоохранения, вакцинацию пройдут также члены их семей.

Оба они в обязательном порядке ежегодно делают прививки от гриппа. То же самое касается их родных.

- Они уже несколько дней спрашивают, когда появится вакцина и хотят привиться, – рассказала Галина Архипова про своих родственников.

В то же время пока еще нет ясности, как будут делать прививки тем, кто переболел коронавирусом. По мнению Станислава Шувалова, делать ее тем, кто сейчас инфицирован, смысла нет. Галина Архипова уточнила, что у каждой вакцины есть противопоказания. Поэтому те, кто не сможет привиться сразу, наверняка получит возможность сделать это позже.

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