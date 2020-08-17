Коронавирусом в Саратовской области заразились уже более 11 тысяч человек

В Саратовской области, по данным на утро 17 августа, выявили еще 96 заболевших коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, число инфицированных превысило 11 тыс. — 11 018. Выздоровевших за сутки почти в пять раз меньше — 17 человек, а всего — 6 791.

Почти половина всех зарегистрированных на утро случаев в Саратове — 52. В Балаковском районе восемь зараженных, в Александрово-Гайском и Вольском — по пять. Еще в 14 районах области по трое и меньше заболевших.

Большая часть — 85 человек — с неустановленным источником заражения, остальные 11 — инфицировались контактным путем.

При этом у 73 человек коронавирус протекает с пневмонией, у 14 — с ОРВИ, у девяти больных COVID-19 проходит бессимптомно.

Люди старше 60 — треть зарегистрированных за сутки пациентов, таких 35. Также заразились четверо детей до 14 лет.

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