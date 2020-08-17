Два человека погибли в перевернувшейся «семерке» под Энгельсом

Машина перевернулась в кювет Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вечером 16 августа на дороге в Энгельсском районе Саратовской области в аварии погибли два человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, скончались 39-летний водитель и 28-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2107.

По предварительной версии, в 22 часа около села Новопушкинское машина перевернулась в кювет.

Также госпитализированы два пассажира — 38-летняя женщина и 30-летний мужчина.

Сейчас выясняются обстоятельства аварии.

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