Жители поселков под Саратовом собирают подписи против присоединения к городу

Начался сбор подписей против присоединения поселков к Саратову Фото: Екатерина Семенова

Жители поселков в пригороде Саратова протестуют против планов присоединения к областному центру.

Уже несколько дней в социальных сетях и чатах поселков идет бурное обсуждение. Жители готовят обращения в администрацию Саратова, приемную председателя Государственной думы Вячеслава Володина, они намерены дойти до президента России Владимира Путина.

Ранее администрация Саратова опубликовала релиз, что жители поселка Калашниково попросили включить их в состав города. Однако представители других населенных пунктов уверены, что мнения их никто не спрашивал. По словам жителей, включение в состав города приведет к массе проблем — начиная от роста коммунальных тарифов и до необходимости менять документы, переоформлять страховку и т. д.

Один из участников обсуждения, представившийся Дмитрием Ночевным, депутатом Совета Александровского муниципального образования, поддерживает жителей. Он сообщил, что глава Саратова Михаил Исаев встречался с Советом, но ничего полезного сказано не было.

- На встрече были заданы самые волнующие вопросы, которые депутатов, как местных жителей, тоже очень интересуют: о льготах, тарифах, транспорте, кадастровой стоимости имущества, здравоохранении, распределении бюджета и ещё много чего. Конкретных ответов не поступило, а то, что было сказано является ничем неподкрепленными обещаниями, — написал он.

Также Дмитрий Ночевный уверен, что предполагаемое сохранение льгот сельского поселения — это ложь. По его словам, следует провести публичные слушания с максимальным участием местных жителей, а решение должен принимать Совет депутатов с учетом мнения граждан.

- У нас 80% состава совета депутатов — это местные жители и они против присоединения к городу. Соответственно решение депутатов тоже будет против — считает Дмитрий Ночевный.

Он отметил, что ситуация с присоединением к Саратову сельских поселений «выглядит как авантюра».

Сейчас идет активный сбор подписей против присоединения в МО Александровское, Тепличный, Верхний и Нижний Рейник, Калашников, Кокурино, Березина речка.

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