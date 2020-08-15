Электротранс включил электрошок: Николай Панков выступил за сохранение «Саратовгорэлектротранса»

Николай Панков, депутат Государственной думы РФ

Депутат Государственной думы РФ Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» резко выступил в защиту МУПП «Саратовгорэлектротранс».

Он опубликовал пост под названием «Электротранс включил электрошок», в котором раскритиковал сложившуюся на СГЭТ ситуацию.

- Шло целенаправленное банкротство предприятия. Не повышали заработную плату коллективу. Не обновляли технику. Распилили два года назад и сдали ее на металлолом. Люди уезжали работать в другие города, — отметил депутат.

По его мнению, в итоге это привело к тому, что ситуацией воспользовались представители разных группировок. Их целью, по предположению депутата, может являться разорение муниципального предприятия, которое составляет конкуренцию коммерческому общественному транспорту. А также отъему земель, которые сейчас занимают депо.

- И это лакомый кусочек. И вот эти территории можно застроить похабным, непригодным для проживания жильём. Продать его, деньги сложить в карман, а люди пусть как в гетто живут. Без школ, детских садов, больниц и поликлиник. При отсутствии детских, спортивных площадок и других социальных норм, — заявил Николай Панков.

Он напомнил о недавнем визите председателя Госдумы Вячеслава Володина в Ленинское троллейбусное депо. После этого было достигнуто соглашение о повышении зарплаты водителям до 30 тыс. рублей, также обновления подвижного состава. Уже есть договоренность о поставке из Москвы 80 троллейбусов.

- Третье. Володин предложил депутатам Облдумы принять закон о стратегических предприятиях. Прописать норму, чтобы их не могли перепрофилировать под другое назначение. Землю под ними запретить продавать, чтобы их не постигла судьба земель авиационного завода и других предприятий, — отметил Николай Панков.

Он также рассказал, что сам накануне посетил Балаково, где побывал в местном троллейбусном депо. Там существуют такие же проблемы, как в Саратове — низкая зарплата, износ транспорта.

- Замечу и другое, найдутся шародуры, горлопаны и истерики, прикормленные бизнесом разноплановых глашатаев. Поверьте, будут все опровергать, складно петь. А мы с вами должны понимать — все это за наши деньги. А представьте, насколько огромен этот бизнес. Ради своей наживы они пойдут на все. Ведь они живут не в нашем городе, области и стране. Они уже за границей. А здесь набивают карманы обирая нас. Мы просто хотим изменить и сделать все для людей. Уверен, вместе у нас все получится, — пишет Панков.

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