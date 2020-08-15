ГИБДД месяц будет проверять безопасность детей на дорогах Саратовской области

В Саратовской области 17 августа стартует масштабная акция ГИБДД «Внимание, дети идут в школу!».

Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции области, мероприятие приурочено к началу учебного года и продлится до 17 сентября.

Сотрудники ГИБДД проверят предприятия, которые занимаются перевозкой детей, будет усилен контроль за соблюдением водителями ПДД. Также запланировано обследование состояния дорог рядом с образовательными организациями и маршруты следования детей.

Личный состав будет уделять особое внимание детям, которые нарушают правила перехода улиц, в поле зрения попадут юные велосипедисты, водители мопедов и мотоциклов.

С 1 сентября рядом со школами будут дежурить экипажи ДПС.

Всего за семь месяце в Саратовской области произошло 176 ДТП, в которых пять детей погибли и 194 получили травмы.

- Количество дорожных аварий с участием несовершеннолетних увеличивается именно в августе и сентябре, когда дети возвращаются с летнего отдыха, успев отвыкнуть от интенсивного движения транспорта на дорогах, — отметили в ГИБДД области.

В связи с этим родителей призывают уделить внимание обучению ребенка правилам дорожного движения, научить его ориентироваться на улице, показать безопасный маршрут до школы. Кроме того, настоятельно рекомендуется приобрести световозвращающие элементы на одежду и ранец.

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