В Саратовской области ищут худого пропавшего мужчину

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В Саратовской области ищут 32-летнего Дмитрия Присталова.

- Мужчина пропал 8 августа в Энгельсе, — сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Приметы: рост 170–175 см, худощавый, русые волосы, короткая стрижка.

На момент пропажи Дмитрий был одет в серую рубашку, темно-синие спортивные штаны, черные кроссовки с синей полосой, темно-серую кепку.

Если вы видели мужчину, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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