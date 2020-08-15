В Саратовской области ищут худого пропавшего мужчину

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В Саратовской области ищут 32-летнего Дмитрия Присталова.
- Мужчина пропал 8 августа в Энгельсе, — сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Приметы: рост 170–175 см, худощавый, русые волосы, короткая стрижка.
На момент пропажи Дмитрий был одет в серую рубашку, темно-синие спортивные штаны, черные кроссовки с синей полосой, темно-серую кепку.
Если вы видели мужчину, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
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