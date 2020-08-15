В Саратовской области — 66-я жертва коронавируса

Пожилая пациентка умерла от коронавируса в Саратовской области Фото: Андрей АБРАМОВ

В Саратовской области 75-летняя женщина умерла от коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минздрава, она была госпитализирована в тяжелом состоянии.

У пожилой женщины развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность. Несмотря на кислородную поддержку и последующий перевод на искусственную вентиляцию легких с интубацией трахеи, женщина скончалась. Она провела на аппаратуре 21 день.

Состояние пациентки осложнялось артериальной гипертензией и постинфарктным состоянием.

Итого в регионе уже 66 человек умерли от коронавируса.

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