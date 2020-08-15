В Саратовской области — 66-я жертва коронавируса

Пожилая пациентка умерла от коронавируса в Саратовской области
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Саратовской области 75-летняя женщина умерла от коронавируса.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минздрава, она была госпитализирована в тяжелом состоянии.
У пожилой женщины развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность. Несмотря на кислородную поддержку и последующий перевод на искусственную вентиляцию легких с интубацией трахеи, женщина скончалась. Она провела на аппаратуре 21 день.
Состояние пациентки осложнялось артериальной гипертензией и постинфарктным состоянием.
Итого в регионе уже 66 человек умерли от коронавируса.
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