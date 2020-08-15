Парк «Патриот» в Энгельсе должны открыть ко Дню города

Глава Энгельсского района Саратовской области Алексей Стрельников посетил Военно-исторический парк вооружения и военной техники «Патриот».
Он отметил, что работы идут полным ходом, сейчас там укладывают асфальт. В то же время есть отставание от графика по поставке световых опор.
Тем не менее, процент готовности парка уже 75-80%. Планируется, что ко дню города парк должен быть открыт.
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