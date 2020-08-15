В Балакове подросток продал краденую магнитолу через интернет

В Балакове Саратовской области в ночь на 9 декабря 2019 года была ограблена машина ВАЗ-21140.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, злоумышленники разбили стекло в водительской двери и похитили из салона магнитолу. Сумма ущерба составила шесть тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело. 14 августа задержан подозреваемый — 17-летний подросток. Похищенное он успел продать через интернет.

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