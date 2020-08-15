В День Победы 18-летний грабитель напал на сверстника на улице Саратова

В Заводском районе раскрыт уличный грабеж.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, заявление от 19-летнего потерпевшего поступило 16 мая в половине пятого утра.

По его словам, вечером 9 мая неизвестный напал на него, ранил и открыто похитил 850 рублей. Это произошло в гаражном кооперативе на 1-м Тульском проезде.

Было возбуждено уголовное дело. Задержан 18-летний подозреваемый, который ранее уже был судим за кражу. Деньги он не вернул, так как успел потратить.

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