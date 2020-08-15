В полдень откроется движение по Шехурдина

В Саратове через час откроют движение по улице Шехурдина.

Об этом объявил глава города Михаил Исаев, отметив, что это произойдет в 12 часов.

Теперь будет ограничено движение по улице-дублеру.

Напомним, работу идут в рамках реконструкции путепровода Трофимовский по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.