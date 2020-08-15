За сутки в Саратовской области поставлено 97 диагнозов заболевания коронавирусом

Диагноз подтвержден еще у 97 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром 15 августа стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, лабораторно подтверждены диагнозы у 97 человек.

Среди них шесть несовершеннолетних и 44 человека старше 60 лет.

По районам случаи распределились так: Саратов — 35, Энгельсский район — 15. Еще в 15 районах по шесть и менее зараженных.

С начала пандемии в Саратовской области всего зарегистрировано 10 824 случая заболевания коронавирусом.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.