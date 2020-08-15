80-летняя женщина пострадала в ДТП на Московском шоссе

На Московском шоссе в Ленинском районе Саратова утром 14 августа столкнулись ВАЗ-2121 и Renault Sandero.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 11:45 напротив дома №126.

По предварительным данным, правила проезда перекрестка нарушил 66-летний водитель отечественного авто. В результате пострадала пассажирка «Нивы», 80-летняя женщина.

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