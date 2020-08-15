В столкновении BMW и «Оки» под Пугачевом пострадали два человека

Водитель и пассажирка "Оки" пострадали в ДТП Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Пугачевском районе столкнулись автомобили BMW-320 и ВАЗ-111130 «Ока».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла на четвертом километре автодороги Пугачев — Перелюб.

По предварительной версии, 44-летний мужчина за рулем иномарки не уступил преимущество «Оке», которой управлял 60-летний мужчина.

За рулем иномарки сидел 44-летний водитель Фото: ГИБДД по Саратовской области

В аварии пострадал водитель и 46-летняя пассажирка «Оки».

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