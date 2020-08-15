В Саратове сбит переходивший дорогу в неположенном месте подросток

Вечером 14 августа в Ленинском районе Саратова был сбит подросток.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла напротив дома №17 по 4-й Прокатной улице.

По версии следствия, 14-летний мальчик переходил проезжую часть в неположенном месте. Он попал под колеса автомобиля ВАЗ-2109. Пострадавший госпитализирован.

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