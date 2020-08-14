Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Саратовская область фактически готова к третьему этапу снятия ограничений: но Роспотребнадзор еще наблюдает за ситуацией

По трем показателям регион соответствует нормативам
Екатерина СеменоваЕкатерина СеменоваЕкатеринаСеменова
КомментироватьОставить комментарий
Область соответствует третьему этапу снятия ограничений

Область соответствует третьему этапу снятия ограничений

Саратовская область фактически готова к переходу на третий этап снятия ограничений.

Такой вывод можно сделать из слов начальника эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Галины Архиповой на брифинге в Минздраве сегодня, 14 августа.

Она рассказала, что по двум показателям из трех наш регион давно соответствует условиям третьего этапа. Охват населения тестированием должен быть не менее 100-110 на 100 тыс. жителей – в области 126,04. Свободный коечный фонд должен составлять более 50% – у нас почти 60%.

При этом, как отметила Галина Архипова, ранее для перехода на третий этап требовался коэффициент распространенности заболевания Rt не выше 0,7 (ранее он был 0,5), но сейчас получены новые рекомендации, и он должен быть не выше единицы как для второго, так и для третьего этапа.

Галина Архипова пояснила, что во многих регионах этот показатель стал камнем преткновения, поэтому методика расчета была пересмотрена.

Также учитывается заболеваемость внебольничной пневмонией. В Саратовской области она идет на спад.

Тем не менее, не смотря, что область фактически удовлетворяет всем требованиям, вести речь о переходе на третий этап рано.

- Только недавно мы перешли на второй, конечно, всем сразу хочется на третий этап. Но после каждого перехода мы какое-то время наблюдаем, как изменится эпидситуация, будет или не будет прирост. И за несколько дней сказать очень сложно, потому что инкубационный период составляет 14 дней и надо посмотреть, как будет дальше развиваться заболевание. Прогнозировать очень рано, – сказала она.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.