Саратовская область фактически готова к третьему этапу снятия ограничений: но Роспотребнадзор еще наблюдает за ситуацией

Область соответствует третьему этапу снятия ограничений

Саратовская область фактически готова к переходу на третий этап снятия ограничений.

Такой вывод можно сделать из слов начальника эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Галины Архиповой на брифинге в Минздраве сегодня, 14 августа.

Она рассказала, что по двум показателям из трех наш регион давно соответствует условиям третьего этапа. Охват населения тестированием должен быть не менее 100-110 на 100 тыс. жителей – в области 126,04. Свободный коечный фонд должен составлять более 50% – у нас почти 60%.

При этом, как отметила Галина Архипова, ранее для перехода на третий этап требовался коэффициент распространенности заболевания Rt не выше 0,7 (ранее он был 0,5), но сейчас получены новые рекомендации, и он должен быть не выше единицы как для второго, так и для третьего этапа.

Галина Архипова пояснила, что во многих регионах этот показатель стал камнем преткновения, поэтому методика расчета была пересмотрена.

Также учитывается заболеваемость внебольничной пневмонией. В Саратовской области она идет на спад.

Тем не менее, не смотря, что область фактически удовлетворяет всем требованиям, вести речь о переходе на третий этап рано.

- Только недавно мы перешли на второй, конечно, всем сразу хочется на третий этап. Но после каждого перехода мы какое-то время наблюдаем, как изменится эпидситуация, будет или не будет прирост. И за несколько дней сказать очень сложно, потому что инкубационный период составляет 14 дней и надо посмотреть, как будет дальше развиваться заболевание. Прогнозировать очень рано, – сказала она.

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