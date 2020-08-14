«Не надо отчаиваться»: В Саратовскую область тепло вернется на следующей неделе

В Саратовской области на выходных искупаться не получится, поскольку температура на улице обещает быть ниже климатической нормы на 3-5 градусов.

Как рассказала «КП-Саратов» начальник отдела областного гидрометеоцентра Светлана Цветайло, ближайшие три дня ночью столбик термометра опустится до +5…+10 градусов, днем прогреет всего лишь до +18…+23 градусов. В Правобережье и районах у Волги будет от +14 до +18 градусов.

При этом ожидается повышенный северный и северо-западный ветер, он подует со скоростью 6-11 м/с, порывы достигнут 13-18 м/с.

В субботу ночью и днем осадки ожидается в Правобережье, во второй половине дня они переместятся в Левобережье, а в середине ночью уйдут за пределы области.

В понедельник в большинстве районов области ожидаются грозы со шквалистым усилением ветра.

Но отчаиваться рано, поскольку с 18 числа ожидается потепление, со вторника по четверг уже будет умеренно теплая погода, а к следующим выходным вернется тридцатиградусная жара.

В Саратове ночью будет от +11 до +13 градусов тепла, днем около 18 градусов тепла, при прояснении до +21 градуса.

Завтра и в понедельник в областном центре ожидается дождь.

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