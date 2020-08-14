В Энгельсе мужчина похитил 13-летнюю девочку на глазах ее друзей и надругался над ней

В Энгельсе мужчина надругался над ребенком Фото: Александр Уриевский

В Энгельсе за сексуальное насилие над 13-летней девочкой был задержан мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее 38-лений мужчина уже был судим.

Следствие считает, что вечером 13 августа девочка с друзьями гуляла по набережной в Энгельсе. Подошедший к компании 38-летний мужчина отозвал ее в сторону. Решив, что незнакомец хочет что-то спросить, она отошла с ним.

Дождавшись, чтобы друзья отошли подальше, муж чина взял ребенка за руку и отвел в сторону. Он затащил девочку в недостроенное здание и совершил действия сексуального характера, применив насилие и угрожая убийством.

Девочка сумела вырваться и убежать. Она рассказала своим приятелям о случившемся, и вместе они обратились к участковому. Тот сумел догнать злоумышленника и задержать его.

Сейчас мужчина арестован. Возбуждено уголовное дело.

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