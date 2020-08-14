Кира Степанова принесла Саратовской области золото чемпионата России

Фото из Instagram russiancanoefederation
Саратовская спортсменка Кира Степанова стала победительницей чемпионата России-2020 по гребле на байдарках и каноэ.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве спорта и молодежной политики, она завоевала золото на дистанции 500 метров в байдарке-одиночке.
Второе место досталось Светлане Черниговской, третье – Анастасии Долговой.
Киру Степанову подготовили тренеры Сергей Шевчук и Наталия Степанова.
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