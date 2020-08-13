В Саратове мужчина на ВАЗ-2106 влетел в столб и перекрыл движение трамваям

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Сегодня, 13 августа, примерно в 14:00 на проспекте 50 лет Октября 57-летний водитель ВАЗ-2106 устроил ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, мужчина потерял управление и врезался в столб.
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Он вылетел с проезжей части через тротуар прямо на рельсы, тем самым парализовав движение трамваев.
Гражданина доставили в больницу, обстоятельства ДТП выясняются.
Движение трамваев было парализовано на 1,5 часа.
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