В Саратове мужчина на ВАЗ-2106 влетел в столб и перекрыл движение трамваям

.

Сегодня, 13 августа, примерно в 14:00 на проспекте 50 лет Октября 57-летний водитель ВАЗ-2106 устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, мужчина потерял управление и врезался в столб.

.

Он вылетел с проезжей части через тротуар прямо на рельсы, тем самым парализовав движение трамваев.

Гражданина доставили в больницу, обстоятельства ДТП выясняются.

Движение трамваев было парализовано на 1,5 часа.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.