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Саратовец хотел построить дачу и лишился свыше 82 тыс. рублей

Мужчина не получил заказанные стройматериалы
Дарья ВостриковаДарьяВострикова
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Жертвой мошенничества в интернете стал 31-летний житель Заводского района Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, он нашел на сайте в интернете товары для строительства, получил проект коммерческого предложения и заплатил свыше 82 тыс. рублей.

При этом материалы он не получил и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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