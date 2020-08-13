В Саратове из-за сообщения о минировании эвакуировали суд

Сегодня, 13 августа, работников Первого кассационного суда общей юрисдикции Саратова эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе учреждения, такая информация поступила на адрес их электронной почты.

Сейчас на перекрестке улиц Московской и Первомайской находятся сотрудники экстренных служб, территорию оцепили.

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