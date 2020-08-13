Футболист из Саратова стал самым молодым автором гола в ФНЛ

Вчера, 12 августа, в матче 3-го тура ФНЛ 15-летний уроженец Саратова Сергей Пиняев в составе «Чертаново» забил гол омскому «Иртышу».
Он стал самым молодым игроком, которому удавалось такое на взрослом уровне.
В итоге игра закончилась со счетом 2:1, выиграло «Чертаново».
Напомним, Сергей Пиняев начинал свою спортивную карьеру в саратовском «Торпедо».
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