Футболист из Саратова стал самым молодым автором гола в ФНЛ

Вчера, 12 августа, в матче 3-го тура ФНЛ 15-летний уроженец Саратова Сергей Пиняев в составе «Чертаново» забил гол омскому «Иртышу».

Он стал самым молодым игроком, которому удавалось такое на взрослом уровне.

В итоге игра закончилась со счетом 2:1, выиграло «Чертаново».

Напомним, Сергей Пиняев начинал свою спортивную карьеру в саратовском «Торпедо».

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