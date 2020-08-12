Охранники саратовского ЧОП пожаловались на низкую зарплату

Государственная трудовая инспекция нашла нарушения в работе ООО «ЧОП «Каскад-плюс».

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, обращения поступили от работников организации.

Охранники на Волгоградской механизированной дистанции инфраструктуры были недовольны размером зарплаты с января до середины марта. Проверка подтвердила их доводы: деньги сотрудникам выдавали лишь раз в месяц, а размер зарплаты был ниже минимального. Также они не получали прибавки за сверхурочную работу.

ГИТ выдала предписание ООО «ЧОП «Каскад-плюс» о начислении и выдаче зарплаты сотрудникам с января по апрель, в том числе, за сверхурочную работу.

Материалы проверки направлены в СУ СКР по Саратовской области, генеральному директору фирмы грозит уголовное дело.

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