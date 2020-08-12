Вячеслав Володин направил на благотворительность свыше 45 млн рублей в 2019 году

Председатель ГД Вячеслав Володин с 2014 года перечислил на благотворительность свыше 220 млн рублей, за 2019 год — 45 млн 635 тыс. рублей.

Об этом сообщила его советник по СМИ Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что председатель ГД направил подшефному лицею-интернату для детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот в сумме 27 млн рублей. Благотворительному фонду им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» и Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» — 2 и 3 млн рублей соответственно.

Еще 6,9 млн рублей Вячеслав Володин направил на создание памятника летчице Марине Расковой в Энгельсе Саратовской области, 4,15 млн рублей — на помощь сельским приходам и монастырям РПЦ, 1 млн рублей — на строительство главного храма Вооруженных Сил РФ.

За 2019 год он оказал адресную помощь на 1 млн 489 тыс. рублей.

Анастасия Кашеврова напомнила, что в 2018 году Володин направил на благотворительность 38,85 млн рублей, в 2017 году — 25,5 млн рублей, в 2016 году — 31 млн рублей, а в 2014 и 2015 годах — по 40 млн рублей ежегодно.

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