На энгельсской трассе под колесами автомобиля Mazda погибла 74-летняя женщина

На трассе в Энгельсском районе насмерть сбит пешеход.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла на трассе Тамбов – Пенза – Саратов – Пристанное – Энгельс – Ершов – Озинки – граница с Казахстаном.

По версии следствия, 74-летняя женщина переходила дорогу по переходу. Она попала под колеса автомобиля Mazda BT-50, которым управлял 52-летний водитель.

Пострадавшая скончалась на месте.

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