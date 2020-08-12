Огонь уничтожил дом в селе Золотое

В Красноармейском районе Саратовской области вечером горел дом в селе Золотое.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному в 22:10.

Огонь уничтожил кровлю частного дома и надворные постройки. Площадь возгорания составила 238 кв. метров.

На пожар выезжали три машины и восемь человек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.