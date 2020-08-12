Огонь уничтожил дом в селе Золотое

В Красноармейском районе Саратовской области вечером горел дом в селе Золотое.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному в 22:10.
Огонь уничтожил кровлю частного дома и надворные постройки. Площадь возгорания составила 238 кв. метров.
На пожар выезжали три машины и восемь человек.
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