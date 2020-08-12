Житель Пугачева отправился в колонию за больничные радиаторы

Суд признал 45-летнего рецидивиста из Пугачева виновным в краже из районной больницы.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 10 мая он унес десять металлических радиаторов.
Увезти их помогли знакомые, которые думали, что это имущество мужчины.
Злоумышленник проведет год и четыре месяца в исправительной колонии строгого режима.
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