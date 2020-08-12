Житель Пугачева отправился в колонию за больничные радиаторы

Суд признал 45-летнего рецидивиста из Пугачева виновным в краже из районной больницы.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 10 мая он унес десять металлических радиаторов.

Увезти их помогли знакомые, которые думали, что это имущество мужчины.

Злоумышленник проведет год и четыре месяца в исправительной колонии строгого режима.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.