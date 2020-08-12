В Саратове и Энгельсе снесли 28 аварийных домов

Прокуратура Саратовской области выявила нарушения исполнения законодательства о ветхом и аварийном жилье.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, установлено, что в Саратове и Энгельса были 28 многоквартирных домов — аварийные и подлежащие сносу.

Жильцов оттуда переселили.

- В целях понуждения муниципалитетов принять меры по сносу расселенного жилого фонда надзорным ведомством внесены представления, о сложившейся ситуации проинформирован губернатор области, — отметили в прокуратуре.

В итоге здания снесены, а территории, где они были, ограждены.

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