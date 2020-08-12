Клещи покусали 733 жителя Саратовской области

На 10 августа клещи успели покусать 733 жителя Саратовской области, 242 из которых — дети.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в Управлении Роспотребнадзора региона.

За 2020 год исследовали 994 этих насекомых на инфекции. У двух особей выявлен гранулоцитарный анаплазмоз человека, у девяти — иксодовый клещевой боррелиоз.

Проведены акарицидные обработки на площади 475,92 гектаров.

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