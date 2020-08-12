Прокуратура начала проверку ранения заключенной в колонии в вольске

Саратовская прокуратура начала проверку после инцидента в исправительной колонии в Вольске.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 11 августа 47-летняя осужденная выпала из окна комнаты приема пищи, которое находится на третьем этаже.
Пострадавшую госпитализировали.
Сотрудники прокуратуры выедут в исправительное учреждение для выяснения всех обстоятельств, дадут правовую оценку действиями сотрудников ФСИН.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры.
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