В Саратове ученые получили грант на исследование коронавируса

Проект ученых СГУ имени Чернышевского «Изучение молекулярных механизмов взаимодействия белков SARS-CoV-2 с клетками-мишенями чувствительных животных и человека и эффективных методов быстрой инактивации возбудителя COVID-19» вошел в число победителей по итогам конкурса на реализацию проектов по теме «Фундаментальные проблемы возникновения и распространения коронавирусных эпидемий» Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) по программе «Вирусы». Об этом сообщили в пресс-службе СГУ.

Руководит проектом профессор кафедры медицинской физики СГУ Валентина Федорова, ответственным исполнителем является профессор кафедры медицинской физики Сергей Ульянов. Исполнители — доцент кафедры медицинской физики Онега Ульянова и волонтеры.

Отмечается, что ученые будут изучать, как формируются молекулярные механизмы механизмов иммуно- и патогенеза коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2 в организмах чувствительных млекопитающих в модельных экспериментах с применением клеток-мишеней лабораторных, продуктивных, диких, домашних животных и человека. На этом им выделили грант РФФИ.

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