Пожилой сельчанин ответит за хранение марихуаны у себя дома

Суд признал 59-летнего жителя села Ивановка виновным в хранении наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в сентябре 2017 года мужчина нарвал у своего дома на улице не менее 400 грамм марихуаны и принес к себе. Траву изъяли 28 мая 2020 года полицейские во время обыска.

Теперь гражданин проведет 3,5 года в исправительной колонии общего режима.

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