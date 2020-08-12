В Саратовской области возле поселка Солянский нашли поле конопли

В Саратовской области возле поселка Солянский в Пугачевском районе обнаружили поле конопли. Наркосодержащую находку обнаружили 4 августа сотрудники управления Россельхознадзора в рамках совместной акции с ГУ МВД по Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в Россельхознадзоре, площадь плантации составила один гектар.

Начата проверка.

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