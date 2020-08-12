Житель Энгельса украл из грузовика коробку с деньгами и попал в колонию

Суд признал 43-летнего рецидивиста из Энгельса виновным в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 22 ноября 2019 года мужчина увидел в «Газели», припаркованной на Московской улице в городе, коробку с деньгами.

Осмотревшись и убедившись, что он один, гражданин через приоткрытое окно авто открыл водительскую дверь, залез в салон и унес 3,5 тыс. рублей. Он потратил средства на себя.

Теперь вор проведет девять месяцев в исправительной колонии строгого режима.

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