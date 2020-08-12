Ростовчанин убил и расчленил саратовца под Волгоградом

В Волгограде арестован подозреваемый в жестоком убийстве жителя Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР Волгоградской области, преступление было совершено в Кировском районе.
В июле местные жители на пустыре нашли части тела человека. Следователям удалось опознать погибшего – 33-летний житель Саратова, ранее судимый за разбой. Четыре года назад он пропал без вести и был объявлен в розыск родственниками.
Вскоре был найден подозреваемый – 29-летний житель Ростова-на-Дону. Его удалось задержать 10 августа при силовой поддержке полицейского спецподразделения в городе Шахты Ростовской области. Там он надеялся скрыться от следствия.
Мужчина рассказал, что он с убитым приехал в Волгоград на заработки, но не смогли найти подходящего места. В начале июля мужчины поссорились, и ростовчанин избил саратовца, а потом ударил его ножом. Потом он расчленил труп, разложил по пластиковым пакетам и выбросил на пустыре близ берега Волги.
Свою вину мужчина признал и был арестован.
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