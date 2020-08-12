Юный сельчанин обокрал дом умершего соседа в Новобурасском районе

В Саратовской области 17-летнего юношу будут судить за кражу.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, юноша живет вместе с родителями в селе Новобурасского района.

Однако ранее они проживали в соседнем селе, и там у них остался дом. Подросток временами туда наведывался и узнал, что в сосед скончался в августе 2019 года. Юноша нашел запасной ключ от двери и похитил микроволновку, мультиварку, соковыжималку, мясорубку, ЖК-телевизор и два спутниковых приемника, а также вынес шкаф, трельяж, кровать, две тумбочки, два комода. Мебель он предварительно разобрал.

Свою добычу злоумышленник перевез в пустующий дом родителей на мотоцикле с коляской. Позже он продал мебель, а технику спрятал в сарае.

О краже стало известно в феврале 2020 года, когда приехала сестра умершего сельчанина. Она обратилась в полицию. Вскоре подозреваемого нашли, свою вину юноша признал.

Дело направлено в суд.

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