Банда из пяти юношей в Саратове попалась на наркоторговле

В Саратове будут судить 18-летнего парня, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено в составе группы.
По версии следствия, юноша, которому тогда было 17 лет, вместе с четырьмя сообщниками в возрасте 18, 19, 20 и 24 лет, приобрели партию синтетических наркотиков. Молодые люди расфасовали вещество, чтобы разложить по закладкам.
Однако в конце января их задержали сотрудники УФСБ региона. При досмотре у двух из них были обнаружены наркотики. Кроме того, найдены места хранения остальной партии.
Сейчас юноши находятся под арестом. Дело 18-летнего выделено в отдельное производство, так как на момент совершения преступления он не достиг совершеннолетия. Его дело направлено в суд.
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