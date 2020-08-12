Банда из пяти юношей в Саратове попалась на наркоторговле

В Саратове будут судить 18-летнего парня, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено в составе группы.

По версии следствия, юноша, которому тогда было 17 лет, вместе с четырьмя сообщниками в возрасте 18, 19, 20 и 24 лет, приобрели партию синтетических наркотиков. Молодые люди расфасовали вещество, чтобы разложить по закладкам.

Однако в конце января их задержали сотрудники УФСБ региона. При досмотре у двух из них были обнаружены наркотики. Кроме того, найдены места хранения остальной партии.

Сейчас юноши находятся под арестом. Дело 18-летнего выделено в отдельное производство, так как на момент совершения преступления он не достиг совершеннолетия. Его дело направлено в суд.

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