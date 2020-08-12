. Фото: Екатерина Семенова

Сегодня, 12 августа, народный артист СССР, почетный гражданин Саратова Леонид Сметанников празднует 77-летие.

Его поздравил в своем профиле в соцсети Instagram губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

- Леонид Анатольевич – яркий пример безграничной любви к своему делу. Его творчество вносит уникальный вклад в приумножение культурно-песенного наследия страны, а исполнительское мастерство завоевало признание многочисленных поклонников в России и за рубежом. Крепкого здоровья, вдохновения, благополучия, радости и всего самого доброго! — написал глава региона.

Он отметил, что Леонид Сметанников — легендарный певец, талантливый педагог и неординарный человек.

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