Жительница Саратова отдала 120 тыс. рублей долга из страха потерять Suzuki

Фото УфССП по Саратовской области
В Саратове 53-летняя жительница Волжского района взяла займ в 120 тыс. рублей в банке, а отдавать деньги не собиралась.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, на нее завели исполнительное производство.
Денег на счетах женщины не оказалось, но выяснилось, что у нее есть машина марки Suzuki 2009 года выпуска.
Сначала транспорт не могли найти и объявили его в розыск. Машину обнаружили на автостоянке и арестовали.
Только тогда должница отдала деньги и ей вернули авто.
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