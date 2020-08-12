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Жительница Саратова отдала 120 тыс. рублей долга из страха потерять Suzuki

Гражданка скрывала, где находится ее машина
Дарья ВостриковаДарьяВострикова
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Фото УфССП по Саратовской области

Фото УфССП по Саратовской области

В Саратове 53-летняя жительница Волжского района взяла займ в 120 тыс. рублей в банке, а отдавать деньги не собиралась.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, на нее завели исполнительное производство.

Денег на счетах женщины не оказалось, но выяснилось, что у нее есть машина марки Suzuki 2009 года выпуска.

Сначала транспорт не могли найти и объявили его в розыск. Машину обнаружили на автостоянке и арестовали.

Только тогда должница отдала деньги и ей вернули авто.

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