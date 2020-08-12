Известны районы Саратовской области с грязной водой

В Саратовской области по результатам исследования воды за первое полугодие 2020 года, 15% проб не прошли проверку на санитарно-химические показатели, 1,3% на микробиологические.

Менее всего обеспечены качественной питьевой воды те, кто проживает в Аркадакском, Аткарском, Базарно-Карабулакском, Балтайском, Дергачевском, Екатериновском, Ивантеевском, Краснокутском, Марксовском, Петровском, Татищевском (с ЗАТО Светлый), Самойловском, Саратовском, Федоровском, Перелюбском, Питерском (из числа исследованных) районах Саратовской области.

Местные организации получили 49 уведомлении о несоответствии среднегодовых показателей проб питьевой воды нормативам качества, проведено 25 проверок, после чего выявили 67 нарушений. К ответственности привлекли 15 юридических и должностных лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила более 140 тыс. рублей.

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