Пенсионные накопления есть не у всех: в ПФ рассказали, что случается с накопленными деньгами после смерти пенсионера

Пенсионный фонд по Саратовской области разъяснил условия передачи накоплений наследникам.

Как сообщили «КП-Саратов» в ОПФР, накопления после смерти гражданина его пенсионные накопления получат дети, супруг, родители. Это первая очередь. Во второй очереди – братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки. Но это все при условии, если умерший не оставил наследства.

За семь месяцев 2020 года в Саратовской области 825 наследников подали заявления о выплате накоплений их умерших родственников.

- Напомним, что средства пенсионных накоплений имеются не у всех, – отметили в ПФ.

Специалисты Фонда пояснили, что в 2002-2004 году они появились у женщин 1957 года рождения и мужчин 1953 года рождения. С 2005 накопления пополнялись только у граждан 1967 года рождения и моложе за счет уплаты работодателем страховых взносов. А с 2014 года все страховые взносы работодателей идут на формирование только страховой пенсии их работников, новыми взносами пенсионные накопления не пополняются.

Кроме того, накопления имеются у тех, кто самостоятельно откладывает средства по госпрограмме софинансирования пенсий или направил на эти цели материнский капитал.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.