В Саратовской области дефицит врачей. Комментарий министра здравоохранения

В больницах Саратова не хватает врачей

В Саратовской области не хватает врачей-инфекционистов и эпидемиологов.

Об этом заявил на заседании Координационного совета руководитель УФСБ региона Олег Боломожнов. Он попросил министра здравоохранения Олега Костина прокомментировать ситуацию.

Олег Костин согласился, что учреждения Минздрава испытывают дефицит кадров. Это также пульмонологи и врачи бронхо-легочного направления. По словам министра, ряд специалистов уехали на работу в Москву, где сейчас им предлагают очень высокую зарплату.

Врачей для новой инфекционной больницы в Саратове планируют набирать в других медучреждениях области, а также приглашать из других регионов.

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