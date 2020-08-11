Снятие ограничений: в Саратовской области возобновят работу еще 650 организаций

Магазинам разрешат открыться Фото: Екатерина Семенова

Министр инвестиционного развития Саратовской области Юлия Швакова на заседании координационного совета рассказала о частичном снятии ограничительных мер в связи с переходом во второй этап.

Отвечая на вопрос губернатора, она сообщила, что на втором этапе смогут возобновить работу порядка 650 организаций и индивидуальных предпринимателей. Это порядка 2,8 тыс. работников.

Однако в режиме ограничений все еще остаются около восьми тыс. человек.

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