Снятие ограничений: в Саратовской области возобновят работу еще 650 организаций

Магазинам разрешат открыться
Фото: Екатерина Семенова
Министр инвестиционного развития Саратовской области Юлия Швакова на заседании координационного совета рассказала о частичном снятии ограничительных мер в связи с переходом во второй этап.
Отвечая на вопрос губернатора, она сообщила, что на втором этапе смогут возобновить работу порядка 650 организаций и индивидуальных предпринимателей. Это порядка 2,8 тыс. работников.
Однако в режиме ограничений все еще остаются около восьми тыс. человек.
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