Валерий Радаев призвал активно включиться в программу вакцинации от коронавируса

Валерий Радаев призвал включится в программу вакцинации от коронавируса Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев призвал активно включиться в процесс вакцинации от коронавируса.

Об этом он заявил на заседании Координационного совета, который проходит в эти минуты в правительстве области.

Валерий Радаев напомнил, что сегодня федеральный Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса. Массовый выпуск ее должен начаться в ближайшее время, а в открытый оборот она поступит в начале 2021 года.

- Первыми будут привиты медработники и учителя. Вакцинация медиков начнется в конце августа, и нам надо принять активное участие в этом вопросе, — отметил глава региона.

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