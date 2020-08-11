В Петровске автомобиль Infiniti QX80 сбил пенсионерку на переходе

Фото ГИБДД по Саратовской области

В Петровске автомобиль Infiniti QX80 сбил женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла днем 10 августа у дома №80 по улице Советская.

По предварительной версии, иномарка под управлением 35-летнего водителя наехала на 69-летнюю женщину. Та переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу.

От полученных травм пенсионерка умерла в больнице.

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