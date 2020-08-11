У саратовского СИЗО маршрутка сбила женщину

ДТП на Кутякова. Фото ГИБДД по Саратову
В центре Саратова сбита женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла напротив дома №105 по улице Кутякова (СИЗО-1).
По предварительной информации, 60-летний водитель «Газели» маршрута №8 нарушил правила проезда переходов. Машина сбила 37-летнюю женщину.
Пострадавшую доставили в больницу для осмотра.
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